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«Калина» горела на пляже базы отдыха в Самарской области вечером 15 июля

Это произошло в Шигонском районе губернии. Медпомощь никому не потребовалась.

Это произошло в Шигонском районе губернии. Медпомощь никому не потребовалась, сообщили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сотрудники ведомства получили сведения об инциденте во вторник в 23:41. На пляже базы отдыха «Медик» огонь охватил серебристую «Калину». Горели моторный отсек и салон на 1,5 «квадратах».

Легковушку тушили два расчета 114-й пожарно-спасательной части. В 0:01 пламя локализовали, а спустя минуту ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее в историческом центре Самары горела Kia Rio. Помощь медиков тоже никому не потребовалась.

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