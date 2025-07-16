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В Омске работник, которого ударило током на высоте, получит миллион

За интересы пострадавшего вступилась прокуратура.

Источник: Om1 Омск

Суд обязал работодателя выплатить 1 млн рублей работнику, пострадавшему на высоте из-за нарушения техники безопасности. Проверка показала, что во время электромонтажных работ на ножничном подъёмнике мужчина коснулся силового кабеля, получил удар током и сорвался с четырёх-пятиметровой высоты. Травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Русско-Полянского района установила, что предприятие не обеспечило нужный уровень охраны труда. Надзорное ведомство подало иск о компенсации морального вреда, и суд полностью удовлетворил требование: организация заплатит работнику миллион рублей.