В Омске работник, которого ударило током на высоте, получит миллион

Суд обязал работодателя выплатить 1 млн рублей работнику, пострадавшему на высоте из-за нарушения техники безопасности. Проверка показала, что во время электромонтажных работ на ножничном подъёмнике мужчина коснулся силового кабеля, получил удар током и сорвался с четырёх-пятиметровой высоты. Травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.