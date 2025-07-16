Мужчина подцепил смертельно опасную бактерию, купаясь в реке

Синегнойная палочка — один из самых живучих микроорганизмов. Она обитает в воде, почве, на растениях и даже в больницах, представляя особую угрозу для людей со слабым иммунитетом. Попадая в организм, бактерия может вызвать пневмонию, сепсис (смертность в таких случаях достигает 50%) или тяжелые нагноения ран. А если проникает в уши — развивается тот самый «отит ныряльщика», который грозит не только болью, но и временной глухотой.