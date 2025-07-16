Мужчина подцепил смертельно опасную бактерию, купаясь в реке

Жарким летним днем житель Томской области решил окунуться в реку. Казалось, ничего не предвещало беды… Однако уже через несколько часов после заплыва он почувствовал резкую боль в ухе — будто кто-то стрелял внутри. Как рассказывает Инфо24, вскоре появилась гематома, а потом и вовсе начало пропадать слух. Когда поднялась температура, стало ясно: дело серьезное.
— В больнице врачи поставили шокирующий диагноз — отит, вызванный коварной бактерией Pseudomonas aeruginosa. Оказалось, что во время ныряния в ухо мужчины попала эта опасная «гостья», которая спровоцировала не только воспаление, но и сильный отек челюсти, — пишут журналисты.
Теперь пострадавшему прописана целая артиллерия лекарств: два вида антибиотиков, капли, мази, таблетки и регулярные промывания. До конца лета ему строго запрещено не только купаться, но даже посещать баню — иначе инфекция может вернуться с новой силой.
Синегнойная палочка — один из самых живучих микроорганизмов. Она обитает в воде, почве, на растениях и даже в больницах, представляя особую угрозу для людей со слабым иммунитетом. Попадая в организм, бактерия может вызвать пневмонию, сепсис (смертность в таких случаях достигает 50%) или тяжелые нагноения ран. А если проникает в уши — развивается тот самый «отит ныряльщика», который грозит не только болью, но и временной глухотой.
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