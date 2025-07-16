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В Башкирии водителя убило взорвавшимся колесом

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, сообщили в республиканской гострудинспекции.

Источник: Башинформ

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 39-летний работник АО «Учалинский ГОК». По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 15 июля в ремонтном боксе при проведении шиномонтажных работ. Водитель автомобиля производил подкачку колеса и произошла разгерметизация колесного диска. Работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Учалинском ГОКе подтвердили факт гибели водителя автомобиля, 1986 года рождения.

«Руководство и коллектив предприятия выражают самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь. На предприятии сформирована специальная комиссия, которая установит причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе предприятия.