Электромонтер из Шелехова потерял 140 тысяч рублей, познакомившись в Сети

40-летний электромонтер из Шелехова познакомился в Интернете с девушкой Дариной и сильно пожалел о своей доверчивости. Историей жертвы обмана поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Красавица с сайта знакомств, завязав непринужденную беседу, предложила работнику завода заняться «выгодными» инвестициями. Мужчина согласился, и его связали с «аналитиком».Тот поставил условие — он поможет ему инвестировать сбережения, если клиент оплатит проценты с прибыли.
Доверившись сибиряк перешел по указанной ссылке, зарегистрировался в открывшемся приложении и увидел в мессенджере «бот», через который происходил обмен валюты. Затем он перевел на указанный жуликами номер телефона 20 тысяч рублей в надежде получить доход, но очередной «специалист» уговорил его провести более крупную сделку. В итоге житель Шелехова несколько раз пополнил счета на общую сумму 140 тысяч рублей.
Дальнейшие операции банк, к счастью, заблокировал. Тогда преступники предложили мужчине занять деньги у друзей. Так тот и поступил — один из его коллег взял кредит на полмиллиона рублей, но деньги мошенникам не достались. Банк вновь заблокировал операцию.
Спустя время приятели осознали, что стали жертвами обмана и обратились в полицию.