Электромонтер из Шелехова потерял 140 тысяч рублей, познакомившись в Сети

Доверившись сибиряк перешел по указанной ссылке, зарегистрировался в открывшемся приложении и увидел в мессенджере «бот», через который происходил обмен валюты. Затем он перевел на указанный жуликами номер телефона 20 тысяч рублей в надежде получить доход, но очередной «специалист» уговорил его провести более крупную сделку. В итоге житель Шелехова несколько раз пополнил счета на общую сумму 140 тысяч рублей.