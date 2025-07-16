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Наркооптовика задержали в Витебской области

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Витебской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали 42-летнего жителя Полоцка, сообщили БЕЛТА в МВД.

Источник: РИА "Новости"

Как выяснилось, мужчина работал оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. По указанию куратора забирал крупные партии «товара», фасовал и распространял через закладки по области.

У мужчины, а также по месту его жительства и в тайниках на территории Витебска обнаружили и изъяли порядка килограмма особо опасного психотропного вещества мефедрона.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В МВД отметили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех эпизодов преступной деятельности фигуранта продолжаются.