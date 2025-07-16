Наркооптовика задержали в Витебской области

Как выяснилось, мужчина работал оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. По указанию куратора забирал крупные партии «товара», фасовал и распространял через закладки по области.
У мужчины, а также по месту его жительства и в тайниках на территории Витебска обнаружили и изъяли порядка килограмма особо опасного психотропного вещества мефедрона.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
В МВД отметили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех эпизодов преступной деятельности фигуранта продолжаются.