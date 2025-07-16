В Днепропетровской области разрушено промышленное предприятие

После теракта ВСУ на Крымском мосту Россия начала наносить удары в ответ. Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм» после взрыва. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.