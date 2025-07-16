Два человека могут быть под завалами после взрыва газа в доме под Новосибирском

Два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в жилом доме в Новосибирской области. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.
Как сообщает «КП-Новосибирск», сейчас вокруг места происшествия валяются кирпичи и оконные рамы, второй этаж дома почти полностью обвалился. Прибывшие сотрудники МЧС начали разбирать завалы.
Напомним, взрыв газа в доме № 11 поселка Красный Яр Новосибирской области произошел в 12.30 (08.30 мск). По некоторым данным, в результате происшествия пострадала женщина.
26 июня в свердловском городе Ивдель произошло ЧП, унесшее жизнь как минимум двух человек. По предварительным данным, в четырехподъездном пятиэтажном доме на улице Карла Маркса произошел взрыв газового баллона.
Ранее в результате взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе погибли пять человек. По одной из версий следователей, эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже, в которой жила пожилая женщина.