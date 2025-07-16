Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека могут быть под завалами после взрыва газа в доме под Новосибирском

Под завалами дома после взрыва газа под Новосибирском могут быть люди.

Источник: Комсомольская правда

Два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в жилом доме в Новосибирской области. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

Как сообщает «КП-Новосибирск», сейчас вокруг места происшествия валяются кирпичи и оконные рамы, второй этаж дома почти полностью обвалился. Прибывшие сотрудники МЧС начали разбирать завалы.

Напомним, взрыв газа в доме № 11 поселка Красный Яр Новосибирской области произошел в 12.30 (08.30 мск). По некоторым данным, в результате происшествия пострадала женщина.

26 июня в свердловском городе Ивдель произошло ЧП, унесшее жизнь как минимум двух человек. По предварительным данным, в четырехподъездном пятиэтажном доме на улице Карла Маркса произошел взрыв газового баллона.

Ранее в результате взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе погибли пять человек. По одной из версий следователей, эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже, в которой жила пожилая женщина.