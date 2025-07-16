В Актобе погиб курсант военного института сил воздушной обороны

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. Новость о гибели курсанта в Актобе распространилась в СМИ и социальных сетях.
По данным портала «Диапазон», трагедия произошла 15 июля во время тренировочных прыжков. У курсанта не раскрылся парашют, говорится в сообщении.
В полиции Актюбинской области на запрос Sputnik Казахстан ответили следующее:
«По курсанту обращайтесь в военно-следственное управление», — сказали в полици.
Позже военном институте в Актобе подтвердили гибель курсанта.
«15 июля 2025 года в Актобе при выполнении плановых учебно-тренировочных парашютных прыжков курсант Военного института Сил воздушной обороны получил травму, несовместимую с жизнью. Согласно предварительной информации, у военнослужащего во время прыжка не раскрылся парашют, что предположительно, и стало причиной трагедии». — сообщили в институте.
По данному факту возбуждено уголовное дело, для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится расследование.
В ноябре 2024 года при крушении вертолета Ми-8 в при учебно-тренировочном полете трагически погиб офицер-инструктор авиационной эскадрильи военного института сил воздушной обороны. При жесткой посадке также пострадали командир авиационной эскадрильи Военного института СВО и старший летчик-инструктор.