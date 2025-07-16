В Актобе погиб курсант военного института сил воздушной обороны

«15 июля 2025 года в Актобе при выполнении плановых учебно-тренировочных парашютных прыжков курсант Военного института Сил воздушной обороны получил травму, несовместимую с жизнью. Согласно предварительной информации, у военнослужащего во время прыжка не раскрылся парашют, что предположительно, и стало причиной трагедии». — сообщили в институте.