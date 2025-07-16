Рейс из Дели задержан на 7 ч. из-за попытки мужчин ворваться в кабину КВС

Самолет из индийского Дели в Мумбаи задержали на 7 часов из-за попытки двух мужчин ворваться в кабину командира воздушного судна (КВС), пишет New York Post.
Уточняется, что мужчины пытались взломать дверь в кабину после того, как самолет стал выезжать на полосу для взлета. Экипаж и пассажиры пытались оказать сопротивление злоумышленникам, но они применили силу.
Экипаж принял решение вернуться на стоянку и высадить пассажиров. Мужчин забрали правоохранительные органы. Пока не уточнятся, для чего они хотели взломать кабину.
Из-за накладок борту пришлось ждать разрешение на новый вылет более 7 часов.
Экипаж и пассажиры не получили травмы, заявили в авиакомпании SpiceJet.
Ранее стало известно, что пилот Air India мог специально разбить самолет с 241 пассажиром.