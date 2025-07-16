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Рейс из Дели задержан на 7 ч. из-за попытки мужчин ворваться в кабину КВС

Самолет уже был готов ко взлету, когда двое мужчин попытались взломать кабину пилотов.

Источник: Аргументы и факты

Самолет из индийского Дели в Мумбаи задержали на 7 часов из-за попытки двух мужчин ворваться в кабину командира воздушного судна (КВС), пишет New York Post.

Уточняется, что мужчины пытались взломать дверь в кабину после того, как самолет стал выезжать на полосу для взлета. Экипаж и пассажиры пытались оказать сопротивление злоумышленникам, но они применили силу.

Экипаж принял решение вернуться на стоянку и высадить пассажиров. Мужчин забрали правоохранительные органы. Пока не уточнятся, для чего они хотели взломать кабину.

Из-за накладок борту пришлось ждать разрешение на новый вылет более 7 часов.

Экипаж и пассажиры не получили травмы, заявили в авиакомпании SpiceJet.

Ранее стало известно, что пилот Air India мог специально разбить самолет с 241 пассажиром.