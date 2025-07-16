В результате взрыва в жилом доме под Новосибирском погиб один человек

В посёлке под Новосибирском в результате взрыва в жилом доме погиб один человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Один человек погиб, ещё один получил травмы средней степени тяжести в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Новосибирской области», — уточнил представитель МЧС.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Спасатели разбирают завалы, так как, по предварительным данным, под обломками могут находиться ещё два человека.
Причиной взрыва, предположительно, стала утечка бытового газа. Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, ЧП произошло днем 16 июля. Спасатели установили, что взорвалась газовоздушная смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района.