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Один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме под Новосибирском

Один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме в поселке Красный Яр Новосибирской области. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме в поселке Красный Яр Новосибирской области. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сообщается, что на место взрыва выехал глава района.

По словам очевидцев, перед взрывом жильцы почувствовали запах газа и вызвали специалиста. В результате взрыва разрушен угол здания, обрушилась часть стены на обоих этажах, выбиты окна, вокруг дома разбросаны обломки.

— Один погибший, один травмированный. Состояние средней тяжести, — сообщили медики в разговоре с ТАСС.

Взрыв прогремел на втором этаже здания 16 июля. В результате ЧП в жилом доме вынесло стены. Сразу после взрыва на место прибыли спасатели и экстренные службы.