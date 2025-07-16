ГП требует изъять половину активов Рижского хлеба за связь с экстремистами

В ближайшее время Родниковский районный суд Ивановской области приступит к рассмотрению административного иска Генпрокуратуры, касающегося признания экстремистским целого объединения хлебопекарных предприятий. В его состав входят граждане Латвии и Украины — Нормундс Бомис и Татьяна Приходько — а также принадлежащие им фирмы SIA Lielezers (Латвия), ТОВ «Рижський хлiб» и ТОВ «Хлiбний гурман» (Украина), а также рижский фонд Ziedot.lv.