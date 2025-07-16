Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае

«Поисковые работы завершены. К сожалению, выживших нет», — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, на борту находились пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста.
Причины катастрофы пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов и эксплуатации воздушного судна, повлёкшем гибель двух и более человек.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «АПК Взлет» исчез с радаров вечером 14 июля во время рейса из Хабаровского края в Магадан. Известно, что экипаж не вышел на связь в установленное время. На борту находилась группа местного филиала регионального поисково-спасательного отряда.