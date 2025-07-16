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Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8Т исчез с радаров вечером 14 июля во время рейса в Магадан.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае, выживших не найдено. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Поисковые работы завершены. К сожалению, выживших нет», — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, на борту находились пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста.

Причины катастрофы пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов и эксплуатации воздушного судна, повлёкшем гибель двух и более человек.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «АПК Взлет» исчез с радаров вечером 14 июля во время рейса из Хабаровского края в Магадан. Известно, что экипаж не вышел на связь в установленное время. На борту находилась группа местного филиала регионального поисково-спасательного отряда.