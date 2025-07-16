Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «АПК Взлет» исчез с радаров вечером 14 июля во время рейса из Хабаровского края в Магадан. Известно, что экипаж не вышел на связь в установленное время. На борту находилась группа местного филиала регионального поисково-спасательного отряда.