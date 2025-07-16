В Волгограде подростки- «закладчики» напали на полицейских

Их заподозрили в покушении на сбыт запрещенных веществ, также они применили насилие в отношении представителей власти.
По данным правоохранителей, несовершеннолетние увидели в теневом сегменте интернета предложение о легком заработке. Им предстояло забирать оптовые партии запрещенных веществ, фасовать их на разовые дозы и организовывать закладки.
В начале июля они купили наркотики у неизвестного. После этого фигуранты подготовили не менее 10 свертков общей массой около 7 граммов. Сбыть запрещенное вещество они планировали через «закладки» в Волгограде.
17-летних волгоградцев поймали с поличным, когда они готовили тайник в Дзержинском районе. При задержании они оказали сопротивление, подростки нанесли телесные повреждения полицейским.
«У задержанных изъято наркотическое средство, содержащее производное N — метилэфедрона, предназначенное для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через тайники», — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
В отношении 17-летних местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в крупном размере) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следствия в отношении обоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СУ СКР по Волгоградской области.
Напомним, ранее в Красноармейском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали десятиклассника. 16-летнего волгоградца заподозрили в покушении на сбыт запрещенных веществ.