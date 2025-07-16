«Изъято 15 поддельных купюр номиналом 100 долларов». Милиция предупредила минчан о фальшивых долларах в обменниках

Милиция раскрыла схему с фальшивыми долларами в обменниках Минска. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«В минские обменники стали приносить фальшивые доллары. Столичные оперативники узнали, откуда “ноги растут”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в Московское РУВД сразу из нескольких отделений банка поступила информация, связанная с обнаружением фальшивых купюр в момент валютно-обменных операций. Сотрудники милиции смогли установить и задержать двоих мужчин, пытавшихся обменять фальшивые 100 долларов.
«43-летний житель столицы, а также 22-летний иностранный студент рассказали, что деньги они получили от неизвестного, которому на торговой интернет-площадке продали свои мобильные телефоны», — уточнили в ведомства.
Говорится, что в момент дальнейших оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили 35-летнего жителя Минска, который ранее был судим за оборот наркотиков. Выяснилось, что фигурант покупал поддельную валюту в соседней стране. Затем на торговых онлайн-площадках он искал объявления, касающиеся продажи мобильных телефонов.
В пресс-службе отметили: пользуясь услугами курьеров службы доставки, задержанный передавал продавцам гаджетов в качестве оплаты поддельные купюры, а после сбывал мобильные телефоны на рынках по заниженной стоимости.
«Правоохранителями изъято 15 поддельных купюр номиналом 100 долларов США», — заявили в ГУВД.
В отношении минчанина заведено уголовное дело.
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