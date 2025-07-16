«Изъято 15 поддельных купюр номиналом 100 долларов». Милиция предупредила минчан о фальшивых долларах в обменниках

Говорится, что в момент дальнейших оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили 35-летнего жителя Минска, который ранее был судим за оборот наркотиков. Выяснилось, что фигурант покупал поддельную валюту в соседней стране. Затем на торговых онлайн-площадках он искал объявления, касающиеся продажи мобильных телефонов.