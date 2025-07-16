В России задержали шестерых пособников украинских колл-центров

В Ярославской и Свердловской областях задержали шесть человек, помогавших украинским мошенническим колл-центрам. Об этом сообщила ФСБ РФ.
«Пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию РФ мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или так называемых СИМ-боксов», — рассказали в ведомстве.
По данным Федеральной службы безопасности, координаторами колл-центров выступали украинские спецслужбы, а похищенные деньги шли на нужды ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Тюмени ликвидировали украинского агента, который собирался устроить теракт в отношении одного из российских военных. Преступника пытались задержать, но он оказал вооруженное сопротивление.