В России задержали шестерых пособников украинских колл-центров

«Пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию РФ мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или так называемых СИМ-боксов», — рассказали в ведомстве.