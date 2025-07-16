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Под Самарой мужчина продал арестованную машину и попал под статью 312 УК РФ

Житель Самарской области должен был выплатить 720 тыс.

Житель Самарской области должен был выплатить 720 тыс. рублей за ДТП. Приставы арестовали его авто, оставив на хранение до погашения долга или продажи машины. Мужчину предупредили: за продажу или сокрытие имущества — уголовная ответственность.

Он проигнорировал предупреждение и продал арестованный автомобиль.

Дело возбуждено по статье УК РФ за незаконные действия с арестованным имуществом, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Напомним, 15 июля Ленинский районный суд Самары продолжил рассматривать дело бывшего главы областного МЧС Олега Бойко.

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