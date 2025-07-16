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Экс-сотрудник маркетплейса в Самарской области присвоила товары на 290 тысяч

По уголовному делу по факту мошенничества проходит мать двоих детей из Новокуйбышевска.

По уголовному делу по факту мошенничества проходит мать двоих детей из Новокуйбышевска. Подробностями поделились представители регионального главка.

36-летняя женщина трудилась менеджером в маркетплейсе с августа по ноябрь прошлого года. Со своих аккаунтов заказывала товары без предоплаты, присваивала и оформляла как не выданные. Ущерб составил 290 тыс. рублей.

Пустые упаковки возвращались на предприятие. Во время инвентаризации об этом узнали коллеги. Представитель компании обратился к правоохранителям. Часть похищенного изъяли. Остальное злоумышленница продала или использовала для своих нужд.

Женщина признала вину и возместила ущерб почти на 77 тыс. рублей. Сейчас проходит по уголовному делу. Материалы передали в суд.

Ранее самарского адвоката отправили под домашний арест по делу о покушении на крупное мошенничество.

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