Экс-сотрудник маркетплейса в Самарской области присвоила товары на 290 тысяч

По уголовному делу по факту мошенничества проходит мать двоих детей из Новокуйбышевска. Подробностями поделились представители регионального главка.
36-летняя женщина трудилась менеджером в маркетплейсе с августа по ноябрь прошлого года. Со своих аккаунтов заказывала товары без предоплаты, присваивала и оформляла как не выданные. Ущерб составил 290 тыс. рублей.
Пустые упаковки возвращались на предприятие. Во время инвентаризации об этом узнали коллеги. Представитель компании обратился к правоохранителям. Часть похищенного изъяли. Остальное злоумышленница продала или использовала для своих нужд.
Женщина признала вину и возместила ущерб почти на 77 тыс. рублей. Сейчас проходит по уголовному делу. Материалы передали в суд.
Ранее самарского адвоката отправили под домашний арест по делу о покушении на крупное мошенничество.
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