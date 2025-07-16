Вертолёт Ми-8 врезался в гору и сгорел в Хабаровском крае

Почти сразу после взлёта связь с экипажем прервалась. В пункте обязательного доклада вертолёт на связь с диспетчером не вышел, в пункт назначения не прибыл, сигнал аварийного радиомаяка также не поступал. В тот же день была организована масштабная поисковая операция. С магаданской стороны в предполагаемую зону вылетел самолёт Ан-26, со стороны Охотска — вертолёт Ми-8.