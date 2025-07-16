Вертолёт Ми-8 врезался в гору и сгорел в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обнаружен разбившийся вертолёт Ми-8, пропавший 14 июля во время перелёта из Охотска в Магадан. На борту находились трое членов экипажа и два техника — все они погибли. Спасатели продолжают работу на месте катастрофы. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Полетел сразу с ремонта.
Вечером 14 июля вертолёт Ми-8Т компании АПК «Взлёт» вылетел из Охотска в сторону Магадана, совершив дозаправку. Это был перегонной рейс: воздушное судно, которому более 40 лет, направлялось в Магадан после ремонта. На его борту находились пять человек — трое членов экипажа и двое технических специалистов.
Почти сразу после взлёта связь с экипажем прервалась. В пункте обязательного доклада вертолёт на связь с диспетчером не вышел, в пункт назначения не прибыл, сигнал аварийного радиомаяка также не поступал. В тот же день была организована масштабная поисковая операция. С магаданской стороны в предполагаемую зону вылетел самолёт Ан-26, со стороны Охотска — вертолёт Ми-8.
Поисковые работы осложнялись плохими погодными условиями и труднодоступным горным рельефом — их начали ещё в первый день пропажи борта, но вынужденно приостанавливали. На второй день спасатели обследовали сотни квадратных километров тайги и прибрежной полосы Охотского моря — однако вертолёта в поле зрения по-прежнему не было.
Врезался в гору и сгорел.
16 июля — на третий день с момента исчезновения судна — поисково-спасательная группа обнаружила обломки пропавшего Ми-8 в районе мыса Гадикан, который расположен примерно в 130 километрах к северо-востоку от Охотска. Сегодня же выяснились детали катастрофы: воздушное судно врезалось в склон горы и полностью разрушилось. На месте крушения зафиксированы следы сильного возгорания. Видео с места трагедии опубликовано Восточным управлением Следственного комитета — на кадрах видно, что каркас вертолёта сгорел полностью.
К месту падения выдвинулась наземная спасательная группа. Тела всех пяти погибших были обнаружены в районе крушения. Следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК РФ, спасатели МЧС и представители Межгосударственного авиационного комитета продолжают работу на месте происшествия. Из-за сложных погодных условий и гористой местности доступ к обломкам остаётся затруднённым.
Компанию-владельца проверят.
По факту исчезновения воздушного судна Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель двух и более лиц». Расследование взяла под контроль Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета подключилась к техническому разбору трагедии.
Кроме того, по требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора организована внеплановая проверка эксплуатанта судна — компании АПК «Взлёт». Магаданская транспортная прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности полётов и аэронавигационного обеспечения.
Расследование продолжается. Специалисты собирают доказательства, изучают документацию, анализируют возможные причины катастрофы.
«Спасатели вместе с представителями следственных органов обследуют место крушения, обломки воздушного судна и проведут поиск бортовых самописцев для установления обстоятельств случившегося», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.