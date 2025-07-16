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На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае нашли тела пяти человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК в Telegram-канале.

«Группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек. Расследование по уголовному делу продолжается,» — говорится в релизе.

В МЧС подтвердили, что выживших при падении воздушного судна нет.

Крушение вертолета.

Ми-8 исчез вечером в понедельник, когда летел из Охотска в Магадан к месту дислокации после ремонта. Обломки судна нашли в среду в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 километрах от поселка Охотск, на 900-метровой высоте. Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. Как сообщали РИА Новости следственные органы, на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС уточнили, что сигнала бедствия также не было.