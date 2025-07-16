На месте крушения вертолета в Хабаровском крае нашли тела пяти человек

Ми-8 исчез вечером в понедельник, когда летел из Охотска в Магадан к месту дислокации после ремонта. Обломки судна нашли в среду в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 километрах от поселка Охотск, на 900-метровой высоте. Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. Как сообщали РИА Новости следственные органы, на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС уточнили, что сигнала бедствия также не было.