Один человек погиб при взрыве газа в Новосибирской области

В пресс-службе администрации Новосибирского района сообщили агентству, что глава района выехал на место инцидента. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил один из углов жилого здания, снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Вокруг дома лежит множество обломков. Пожар после взрыва не последовал.