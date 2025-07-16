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Один человек погиб при взрыве газа в Новосибирской области

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме в Новосибирской области.

Источник: Газета.Ру

Отмечается, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

В пресс-службе администрации Новосибирского района сообщили агентству, что глава района выехал на место инцидента. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил один из углов жилого здания, снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Вокруг дома лежит множество обломков. Пожар после взрыва не последовал.

Взрыв произошел в кирпичном доме 1963 года. В нем два подъезда, оба газифицированы.

Утром 16 июля также стало известно, что в нижегородском поселке Красный Яр произошел взрыв в газифицированном доме. На опубликованных кадрах видно практически полностью разрушенную квартиру на втором этаже, а двор усыпан обломками.