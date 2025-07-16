Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус Вильнюс — Минск съехал в кювет в Воложинском районе

Предварительной причиной аварии специалисты Следственного комитета называют усталость водителя.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

МИНСК, 16 июл — Sputnik. ДТП с участием автобуса Вильнюс — Минск произошло в среду утром, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел в Воложинском районе около семи часов утра, автобус съехал в кювет по ходу движения.

«Согласно предварительной информации, 52-летний водитель автобуса, в салоне которого находился 51 пассажир, отвлекся от управления, что и привело к съезду с трассы», — рассказали в СК.

Там отметили, что один пассажир автобуса получил травмы и был госпитализирован.

На месте ДТП работают специалисты СК. Предварительной причиной аварии называют усталость водителя.