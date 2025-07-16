Автобус Вильнюс — Минск съехал в кювет в Воложинском районе

МИНСК, 16 июл — Sputnik. ДТП с участием автобуса Вильнюс — Минск произошло в среду утром, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
Инцидент произошел в Воложинском районе около семи часов утра, автобус съехал в кювет по ходу движения.
«Согласно предварительной информации, 52-летний водитель автобуса, в салоне которого находился 51 пассажир, отвлекся от управления, что и привело к съезду с трассы», — рассказали в СК.
Там отметили, что один пассажир автобуса получил травмы и был госпитализирован.
На месте ДТП работают специалисты СК. Предварительной причиной аварии называют усталость водителя.