Трех женщин осудили за распространение наркотиков в Кокшетау

Суд приговорил их к реальному лишению свободы. Одна из осужденных — 28-летняя жительница Кокшетау. В феврале она нашла работу наркодилера через мобильное приложение. После инструктажа женщина отправилась в Астану, где забрала тайник с марихуаной. Вернувшись в Кокшетау, она расфасовала наркотик для последующего распространения через закладки. Однако ее преступная деятельность была оперативно пресечена. При личном обыске и обыске по месту жительства полицейские изъяли запрещенное вещество, а также оборудование для его фасовки и взвешивания.