ГПК: в приграничном с Литвой Вороновском районе изъят беспилотник

Военнослужащие Лидского погранотряда 15 июля при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали гражданина Республики Беларусь. Инцидент произошел в населенном пункте Радунь Вороновского района.
В результате осмотра дома мужчины выявлены один беспилотный летательный аппарат, аккумуляторные батареи и пульт дистанционного управления.
Беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении задержанного начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима).
В ГПК напоминают, что запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения.
Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).