Суд взыскал с «Туполева» более 6 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Суд постановил взыскать в пользу истца 5,6 млрд рублей основного долга, 556 млн рублей неустойки и 8 млн рублей госпошлины.
Иск был подан в октябре 2024 года и касался признания недействительным пункта договора между компаниями. Позднее «Татнефть» увеличила требования на 1,6 млрд рублей, ссылаясь на дополнительные проценты.
«Татнефть», входящая в топ-10 крупнейших нефтедобывающих компаний России, и «Туполев», являющийся ключевым предприятием стратегического авиастроения, не комментировали решение суда.
Решение суда может быть обжаловано в установленном порядке.