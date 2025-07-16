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Суд взыскал с «Туполева» более 6 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск нефтяной компании «Татнефть» к авиастроительному предприятию «Туполев» о взыскании неосновательного обогащения.

Источник: Freepik

Суд постановил взыскать в пользу истца 5,6 млрд рублей основного долга, 556 млн рублей неустойки и 8 млн рублей госпошлины.

Иск был подан в октябре 2024 года и касался признания недействительным пункта договора между компаниями. Позднее «Татнефть» увеличила требования на 1,6 млрд рублей, ссылаясь на дополнительные проценты.

«Татнефть», входящая в топ-10 крупнейших нефтедобывающих компаний России, и «Туполев», являющийся ключевым предприятием стратегического авиастроения, не комментировали решение суда.

Решение суда может быть обжаловано в установленном порядке.