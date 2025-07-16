СК: подросток утонул в Березине на глазах отца

«Нельзя оставлять маленьких детей одних ни на минуту, нельзя купаться в запрещенных местах и заплывать за буйки. Также нельзя купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных местах, в штормовую погоду и во время грозы», — сказали в Следственном комитете.