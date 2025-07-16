СК: подросток утонул в Березине на глазах отца

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Белорусские следователи призвали соблюдать правила безопасности во время купания в водоемах, чтобы избежать трагедий; вода в этом купальном сезоне унесла уже более 40 жизней, трое из погибших — дети, сообщили в СК.
В этом году в Беларуси с начала купального сезона следователи по всей стране выбывали 44 раза по сообщениям об утоплении людей.
«При пренебрежительном отношении к личной безопасности отдых может привести к трагическим последствиям», — подчеркнули в Следственном комитете.
Несмотря на то, что май и июнь в этом году не радовали высокими температурами воздуха, ОСВОД зарегистрировал более 80 происшествий на водах.
Основными причинами гибели детей на водоемах является оставление несовершеннолетних без присмотра, купание в необорудованных местах, несоблюдение правил безопасности, переоценка собственных сил.
Детская беспечность.
В СК рассказали о трагедиях, которые произошли с детьми во время купания на водоемах этим летом.
Так, в начале июля в Гомельской области подросток купался в Березине вместе с отцом и начал тонуть. Отец самостоятельно не смог спасти ребенка и вызвал спасателей, которые извлекли тело мальчика на глубине 1,5 метра.
«Следователи установили, что место, где утонул подросток, не предназначено для купания», — рассказали в СК.
В июле произошел еще один трагический случай — в Витебском районе компания детей отдыхала на берегу реки Западная Двина, и 10-летний мальчик стал тонуть. О том, что тонет ребенок, с другого берега увидел рыбак и вызвал спасателей. Тело ребенка извлекли из воды в 15 метрах от берега.
В том же районе 24 мая семилетний ребенок во время игры с друзьями на берегу небольшого искусственного водоема уронил детскую игрушку. При попытке ее достать он упал в воду и утонул.
Дети тонут в ванных
В СК также отметили, что трагедия может настигнуть маленького ребенка также во дворе или даже дома. За шесть месяцев 2025 года в ваннах утонуло трое несовершеннолетних, еще один провалился в колодец.
Следственный комитет призвал взрослых и детей соблюдать элементарные правила поведения и меры безопасности во время отдыха на воде.
«Нельзя оставлять маленьких детей одних ни на минуту, нельзя купаться в запрещенных местах и заплывать за буйки. Также нельзя купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных местах, в штормовую погоду и во время грозы», — сказали в Следственном комитете.