Аферисты развели 68-летнего тольяттинца на 3 млн рублей

Незнакомцы убедили горожанина перевести приличную сумму по неизвестным реквизитам, объяснили в региональном главке.
С 68-летним местным связался «представитель» организации телефонной связи. Предупредил, что якобы у тольяттинца закончился срок действия договора обслуживания. Предложил продлить.
После позвонил незнакомец, который заявил об использовании его личных данных. Добавил: сбережения могут похитить. Посоветовал отправить деньги на некий безопасный счет. Всего злоумышленники получили около 3 млн рублей.
Ранее житель Самарской области хотел заработать на инвестициях и потерял миллион рублей.
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