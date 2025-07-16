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Аферисты развели 68-летнего тольяттинца на 3 млн рублей

Незнакомцы убедили горожанина перевести приличную сумму по неизвестным реквизитам.

Незнакомцы убедили горожанина перевести приличную сумму по неизвестным реквизитам, объяснили в региональном главке.

С 68-летним местным связался «представитель» организации телефонной связи. Предупредил, что якобы у тольяттинца закончился срок действия договора обслуживания. Предложил продлить.

После позвонил незнакомец, который заявил об использовании его личных данных. Добавил: сбережения могут похитить. Посоветовал отправить деньги на некий безопасный счет. Всего злоумышленники получили около 3 млн рублей.

Ранее житель Самарской области хотел заработать на инвестициях и потерял миллион рублей.

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