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На Севере-Западе Челябинска «девятка» заехала под фуру

В результате столкновения пострадали два человека.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Авария с пострадавшими произошла сегодня утром, 16 июля 2025 года на Северо-Западе Челябинска, госпитализированы два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция областного центра.

ДТП случилось в 08:50 часов около дома № 74 по улице Молодогвардейцев. По данным ГАИ, 35-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21093» перестраивался во время движения и не убедился в безопасности своего манёвра — «девятка» заехала под фуру грузового автомобиля Skania-470. Капот легковушки смяло в гармошку, вылетело лобовое стекло, пострадали двери.

Травмы получил водитель ВАЗа и его 35-летняя пассажирка. С места аварии их увезла скорая помощь.

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.