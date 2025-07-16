На Севере-Западе Челябинска «девятка» заехала под фуру

ДТП случилось в 08:50 часов около дома № 74 по улице Молодогвардейцев. По данным ГАИ, 35-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21093» перестраивался во время движения и не убедился в безопасности своего манёвра — «девятка» заехала под фуру грузового автомобиля Skania-470. Капот легковушки смяло в гармошку, вылетело лобовое стекло, пострадали двери.