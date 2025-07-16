Главе УФСИН по Башкирии продлили домашний арест

Заместителю Владислава Дзюбы Евгению Макотину и начальнице финансово-экономического отдела УФСИН Екатерине Эсауловой также инкриминируют превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в ноябре прошлого года они по указанию Владислава Дзюбы собрали с подчиненных часть выплаченной им премии для представительских нужд управления. Они находились под домашним арестом, но в мае Советский райсуд Уфы смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий.