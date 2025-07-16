В Свердловской области ФСБ задержала мошенников украинских колл-центров

Задержанные использовали SIM-боксы для передачи звонков мошенников из Украины в Россию. По данным ФСБ, колл-центры координировались украинскими спецслужбами, а похищенные средства направлялись на финансирование ВСУ. Задержанные входили в межрегиональное преступное сообщество, эксплуатировавшее информационную инфраструктуру для обеспечения работы этих колл-центров. В ФСБ установили, что для осуществления мошеннической схемы украинская сторона привлекала в России администраторов, продавцов, покупателей и курьеров SIM-боксов, крупных партий SIM-карт, а также граждан РФ, которые переводили похищенные деньги на иностранные счета.