Очевидцы сообщили о взрыве газопровода в Алматы

Kursiv.Media обратился за комментарием в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.
В QazaqGaz Aimaq рассказали, что во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО «СантехКомплектГрупп», произошел выход воздушной смеси.
«В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли все профильные аварийные службы города. В настоящее время проводится обследование участка и установление причин произошедшего. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет. Жертв нет», — говорится в сообщении.
На видео, которые прислали Kursiv.Media очевидцы, показаны поврежденные деревья и столбы. Автомобиль марки Toyota перевернулся от взрыва, у авто разбито лобовое стекло.
«У нас напротив Керуена взрыв газовой трубы недавно проложенной. Машину перевернуло», — сказали очевидцы в другом видео.
Пассажиров автомобиля Toyota забрали на скорой помощи, рассказал один из очевидцев.
В начале июня в Алматы в результате взрыва газа погиб один человек. Взрыв произошел в частном жилом доме в микрорайоне Шапагат Алатауского района Алматы. Спасатели обнаружили под завалами тело мужчины 1949 года рождения.