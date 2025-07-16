Очевидцы сообщили о взрыве газопровода в Алматы

«В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли все профильные аварийные службы города. В настоящее время проводится обследование участка и установление причин произошедшего. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет. Жертв нет», — говорится в сообщении.