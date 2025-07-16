Экс-директора «Дюртюливодоканала» признали виновным в присвоении денег

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, согласно условиям трудового договора между районной администрацией и руководителем предприятия стимулирующая выплата ему начисляется по итогам работы за квартал по решению органа местного самоуправления. Но мужчина поручил специалисту подготовить приказ о выплате себе премии в отсутствие согласия муниципалитета.
Так, ему было начислено более 250 тысяч рублей, деньги он потратил по своему усмотрению. Подсудимый не признал вину, но вернул незаконно начисленную сумму.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, установив испытательный срок на 1 год.