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Экс-директора «Дюртюливодоканала» признали виновным в присвоении денег

В Дюртюлях вынесли приговор бывшему руководителю муниципального предприятия за присвоение бюджетных средств.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, согласно условиям трудового договора между районной администрацией и руководителем предприятия стимулирующая выплата ему начисляется по итогам работы за квартал по решению органа местного самоуправления. Но мужчина поручил специалисту подготовить приказ о выплате себе премии в отсутствие согласия муниципалитета.

Так, ему было начислено более 250 тысяч рублей, деньги он потратил по своему усмотрению. Подсудимый не признал вину, но вернул незаконно начисленную сумму.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, установив испытательный срок на 1 год.