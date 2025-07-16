Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье три человека погибли при ДТП с участием КАМАЗа

При столкновении КАМАЗа и 2 иномарок в Приморье погибли 3 человека.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое, один из них несовершеннолетний, госпитализированы в результате столкновения КАМАЗа и двух иномарок в Приморье, сообщает УМВД России по региону.

По данным полиции, в среду на 481-м километре дороги Хабаровск — Владивосток столкнулись КАМАЗ, Mazda Demio и Toyota Caldina. Предварительно, КАМАЗ выехал на полосу встречного движения.

«В результате аварии погибли три человека: водитель КАМАЗа, водитель и пассажир Mazda. Два пассажира Mazda госпитализированы: мальчик 2014 года рождения и мужчина 2001 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГАИ устанавливает все обстоятельства происшествия.