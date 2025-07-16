В Приморье три человека погибли при ДТП с участием КАМАЗа

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое, один из них несовершеннолетний, госпитализированы в результате столкновения КАМАЗа и двух иномарок в Приморье, сообщает УМВД России по региону.
По данным полиции, в среду на 481-м километре дороги Хабаровск — Владивосток столкнулись КАМАЗ, Mazda Demio и Toyota Caldina. Предварительно, КАМАЗ выехал на полосу встречного движения.
«В результате аварии погибли три человека: водитель КАМАЗа, водитель и пассажир Mazda. Два пассажира Mazda госпитализированы: мальчик 2014 года рождения и мужчина 2001 года рождения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ГАИ устанавливает все обстоятельства происшествия.