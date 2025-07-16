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Молодой водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими в Воронеже

В лобовом столкновении на улице Ильюшина в Воронеже пострадали три человека.

Источник: ГУ МВД по области

В Воронеже на улице Ильюшина во вторник, 15 июля, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как рассказали в ГУ МВД по области, около 17.40 18-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» двигался в направлении улицы Димитрова. Молодой человек не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись в лоб с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 42-летнего местного жителя. Авария произошла в районе дома № 44.

С места ДТП с различными травмами скорая доставила в больницу обоих водителей и 42-летнюю пассажирку иномарки.

По факту аварии в Госавтоинспекции организовали проверку.