Молодой водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими в Воронеже

В Воронеже на улице Ильюшина во вторник, 15 июля, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как рассказали в ГУ МВД по области, около 17.40 18-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» двигался в направлении улицы Димитрова. Молодой человек не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись в лоб с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 42-летнего местного жителя. Авария произошла в районе дома № 44.