На Урале задержали сына главы азербайджанской диаспоры

В Свердловской области силовики задержали Мутвалы Шыхлинского, являющегося сыном главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского. Об этом следует из информации Ленинского райсуда Екатеринбурга.
В суд поступило ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Вопрос будет рассмотрен 16 июля. Заседание начнётся в 16.00.
Официальных комментариев пока нет. По данным СМИ, поводом для интереса силовиков к задержанному стало травмирование одного из сотрудников СОБРа. Это произошло 1 июля в Екатеринбурге при задержании Шахина Шыхлинского.