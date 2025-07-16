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На Урале задержали сына главы азербайджанской диаспоры

16 июля суд изберёт ему меру пресечения.

В Свердловской области силовики задержали Мутвалы Шыхлинского, являющегося сыном главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского. Об этом следует из информации Ленинского райсуда Екатеринбурга.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Вопрос будет рассмотрен 16 июля. Заседание начнётся в 16.00.

Официальных комментариев пока нет. По данным СМИ, поводом для интереса силовиков к задержанному стало травмирование одного из сотрудников СОБРа. Это произошло 1 июля в Екатеринбурге при задержании Шахина Шыхлинского.