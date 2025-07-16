Прощание с Виктором Тявкиным пройдет 17 июля на улице Алма-Атинской в Самаре

С 1986 по 1992 год Виктор Тявкин занимал пост главного хирурга: сначала в городском управлении здравоохранения, а затем в областном. В 1992 году Виктор Тявкин стал руководителем Самарского диагностического центра. Позднее, в период с 2001 по 2008 годы, возглавлял Самарский областной онкологический центр.