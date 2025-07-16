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Прощание с Виктором Тявкиным пройдет 17 июля на улице Алма-Атинской в Самаре

На 79-м году жизни скончался Виктор Тявкин — хирург, врач с большим именем и один из ключевых организаторов онкологической помощи в Самарской области.

На 79-м году ушёл из жизни Виктор Тявкин — выдающийся хирург Самарской области. О печальной вести сообщило министерство здравоохранения региона.

С 1986 по 1992 год Виктор Тявкин занимал пост главного хирурга: сначала в городском управлении здравоохранения, а затем в областном. В 1992 году Виктор Тявкин стал руководителем Самарского диагностического центра. Позднее, в период с 2001 по 2008 годы, возглавлял Самарский областной онкологический центр.

Виктор Тявкин благодаря своим усилиям и настойчивости создал специализированное онкологическое учреждение в 63-м регионе. Это медицинское заведение стало важным шагом в борьбе с онкологическими заболеваниями, превратившись в один из передовых центров региона.

Церемония прощания с Виктором Тявкиным состоится завтра, 17 июля, с 12:00 до 13:45, на улице Алма-Атинская, 236.

Редакция «МК в Самаре» выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Виктора Тявкина. Светлая ему память!

Ранее мы писали, что 15 июля стало известно о кончине Сергея Юрьевича Рязанова, одного из самых уважаемых журналистов города. Рязанов много лет руководил редакцией «Самарской газеты» и оставил заметный след в медиапространстве региона.