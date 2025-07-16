«Водитель отвлекся от управления». В Воложинском районе автобус «Минск-Вильнюс» с 51 пассажиром съехал в кювет

По данным следствия, примерно в 07.00 неподалеку от деревни Михалово транспортное средство съехало в кювет по ходу движения. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса, в салоне которого находился 51 пассажир, отвлекся от управления. В СК заметили, что именно это и привело к съезду с трассы.