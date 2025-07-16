«Водитель отвлекся от управления». В Воложинском районе автобус «Минск-Вильнюс» с 51 пассажиром съехал в кювет

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что автобус с 51 пассажиром «Минск-Вильнюс» съехал в кювет в Воложинском районе.
Сказано, что утром среды, 16 июля, на автодороге М6 в Воложинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который ехал по маршруту «Минск-Вильнюс».
По данным следствия, примерно в 07.00 неподалеку от деревни Михалово транспортное средство съехало в кювет по ходу движения. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса, в салоне которого находился 51 пассажир, отвлекся от управления. В СК заметили, что именно это и привело к съезду с трассы.
В ведомстве отметили: в результате ДТП один пассажир с травмами был доставлен в больницу. Что касается остальных пассажиров, то они не пострадали.
Ранее на Брестчине 15 июля произошло ДТП с участием двух автобусов: «Пассажиры автобуса доставлены в больницу».
Тем временем Минздрав сообщил, что 15 человек попали в больницу после ДТП с двумя автобусами под Березой.
Кроме того, семь человек пострадали в ДТП в Полоцком районе по вине 74-летнего водителя.
Также мы писали, что мотоциклист погиб, врезавшись в перебегавшего дорогу лося под Минском.