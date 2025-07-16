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Обрушившийся после взрыва дом под Новосибирском могут снести

Решение по дальнейшей судьбе дома примут после обследования.

Источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском в поселке Красный Яр 16 июля прогремел взрыв. Как оказалось, в двухэтажном кирпичном доме взорвалась газовоздушная смесь, из-за чего произошло обрушение второго этажа. Возможно, восстанавливать его не будут, а решат снести. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Решение о сносе или о восстановлении дома в поселке Красный Яр будет принято по результатам обследования комиссии, — уточнили в пресс-службе.

Как сообщил замминистра ЖКХ и энергетики региона Степан Рахманов, ситуация находится на контроле правительства Новосибирской области, администрации Новосибирского района и регионального ГУ МЧС.

— Сейчас важнейшая задача — обеспечить безопасность жителей дома, решается вопрос с их размещением в маневренном фонде и у родственников, — добавил он.

После этого приступят к оценке ущерба и уровня разрушения для принятия решения о сносе или восстановлении дома.