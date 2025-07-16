Обрушившийся после взрыва дом под Новосибирском могут снести

Под Новосибирском в поселке Красный Яр 16 июля прогремел взрыв. Как оказалось, в двухэтажном кирпичном доме взорвалась газовоздушная смесь, из-за чего произошло обрушение второго этажа. Возможно, восстанавливать его не будут, а решат снести. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.