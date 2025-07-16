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Четыре грузовые машины столкнулись в районе Красного Колоса в Ростовской области

Водитель «ГАЗели» погиб в серьезной аварии с четырьмя грузовиками в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 16 июля произошло смертельное ДТП с участием четырех грузовых машин. Об этом сообщили в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района (МБУ АР «УПЧС»).

По информации ведомства, авария произошла около 2:36 на М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос. Столкнулись «ГАЗель», DAF Trucks, MAN и Hyundai.

— Помощь потребовалась водителю «ГАЗели». Пострадавшего деблокировали из кузова автомобиля и передали сотрудникам медикам, но мужчина скончался в автомобиле скорой помощи от тяжелых травм. Предварительно, другие участники аварии не пострадали, — прокомментировали в МБУ АР «УПЧС».

Известно, что на месте происшествия, кроме спасателей и медиков, также работали представители ДПС. Сейчас выясняются причины случившегося.

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