В Челябинской области задержан серийный похититель кофе

«Похищенное он продавал, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 (кража)», — уточнили в региональном Главке МВД. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.