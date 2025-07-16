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В Челябинской области задержан серийный похититель кофе

В Челябинской области полицейские задержали мужчину, который промышлял кражами кофе из магазинов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

В дежурную часть кыштымской полиции поступило девять заявлений от представителей трех сетевых магазинов по фактам совершения краж кофе из торговых залов. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Все хищения совершал один и тот же человек. Стражи порядка установили его личность и задержали его.

Это ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 39-летний житель Озерска. Общая сумма ущерба составила 34 тыс. рублей.

В дальнейшем была установлена причастность мужчины к краже 54 пачек сигарет в одном из продуктовых магазинов на сумму более 12 тыс. рублей.

«Похищенное он продавал, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 (кража)», — уточнили в региональном Главке МВД. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.