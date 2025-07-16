«Долбануло так, что вылетели стекла». Взрыв в квартире разбудил двор на Васильевском

Инцидент произошел около 23:30 в доме 8/3 на улице Нахимова. «Долбануло так, что в квартирах вылетели стекла. Нам сказали, что взорвался матрас, но верится с трудом, потому что люди ощутили, будто дом качнулся. Выбитая железная решетка повисла на окне», — говорит наш собеседник.