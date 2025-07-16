«Долбануло так, что вылетели стекла». Взрыв в квартире разбудил двор на Васильевском

Об этом «Фонтанке» рассказал читатель.
Инцидент произошел около 23:30 в доме 8/3 на улице Нахимова. «Долбануло так, что в квартирах вылетели стекла. Нам сказали, что взорвался матрас, но верится с трудом, потому что люди ощутили, будто дом качнулся. Выбитая железная решетка повисла на окне», — говорит наш собеседник.
Взрыв матраса в квартире «Фонтанке» подтвердил и источник в экстренных службах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Судя по опубликованным фото, ударной волной на втором этаже жилого дома выбило стекла и решетки на окнах. По словам очевидцев, после взрыва к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.