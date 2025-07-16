6 пособников украинских мошенников, добывавших деньги для ВСУ, задержаны в Ярославской и Свердловской областях

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали в Ярославской и Свердловской областях шестерых пособников украинских мошеннических кол-центров. Их деятельность координировалась спецслужбами Украины, а похищенные средства направлялись на нужды ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
«Установлено, что деятельность указанных кол-центров координируется украинскими спецслужбами, а похищенные денежные средства расходуются на нужды Вооруженных сил Украины», — отметили в ФСБ.
Совместной работой правоохранителей была пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, которое использовало GSM-шлюзы, или так называемые sim-боксы, для организации прохождения мошеннических телефонных звонков на территорию России. Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк по указанию кураторов с Украины злоумышленники снимали квартиры в различных регионах страны. В этих помещениях они устанавливали устройства, предназначенные для одновременной работы большого количества sim-карт, что позволяло обеспечивать пропуск трафика из иностранных государств на российскую территорию с подменой номера на российский.
Затем россиянам поступали звонки якобы от представителей различных организаций и учреждений, убеждавшие граждан перевести деньги на «безопасные счета». Отмечается, что одна из пострадавших таким образом лишилась более 2,2 миллиона рублей.
У шестерых подозреваемых при задержании были обнаружены более 25 мобильных телефонов, банковские карты, 6 пакетов с sim-картами различных операторов, а также другое оборудование.