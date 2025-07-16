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6 пособников украинских мошенников, добывавших деньги для ВСУ, задержаны в Ярославской и Свердловской областях

В Ярославской и Свердловской областях правоохранители задержали шестерых граждан, занимавшихся организацией телефонного мошенничества в интересах Украины. По данным ФСБ, злоумышленники получали указания от кураторов из украинских спецслужб и использовали sim-боксы для маскировки номеров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали в Ярославской и Свердловской областях шестерых пособников украинских мошеннических кол-центров. Их деятельность координировалась спецслужбами Украины, а похищенные средства направлялись на нужды ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Установлено, что деятельность указанных кол-центров координируется украинскими спецслужбами, а похищенные денежные средства расходуются на нужды Вооруженных сил Украины», — отметили в ФСБ.

Совместной работой правоохранителей была пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, которое использовало GSM-шлюзы, или так называемые sim-боксы, для организации прохождения мошеннических телефонных звонков на территорию России. Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк по указанию кураторов с Украины злоумышленники снимали квартиры в различных регионах страны. В этих помещениях они устанавливали устройства, предназначенные для одновременной работы большого количества sim-карт, что позволяло обеспечивать пропуск трафика из иностранных государств на российскую территорию с подменой номера на российский.

Затем россиянам поступали звонки якобы от представителей различных организаций и учреждений, убеждавшие граждан перевести деньги на «безопасные счета». Отмечается, что одна из пострадавших таким образом лишилась более 2,2 миллиона рублей.

У шестерых подозреваемых при задержании были обнаружены более 25 мобильных телефонов, банковские карты, 6 пакетов с sim-картами различных операторов, а также другое оборудование.

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