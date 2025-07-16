6 пособников украинских мошенников, добывавших деньги для ВСУ, задержаны в Ярославской и Свердловской областях

Совместной работой правоохранителей была пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, которое использовало GSM-шлюзы, или так называемые sim-боксы, для организации прохождения мошеннических телефонных звонков на территорию России. Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк по указанию кураторов с Украины злоумышленники снимали квартиры в различных регионах страны. В этих помещениях они устанавливали устройства, предназначенные для одновременной работы большого количества sim-карт, что позволяло обеспечивать пропуск трафика из иностранных государств на российскую территорию с подменой номера на российский.