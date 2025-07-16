На севере Красноярского края полыхает лес: огонь охватил свыше 3 тысяч гектаров

«По последним данным на территории края действуют 28 лесных пожаров на общей площади 3 503 гектаров. Лес горит в Эвенкийском, Байкитском, Таймырском, а также Тунгусско-Чунском и Хребтовском лесничествах», — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в тушении пожаров задействованы сотни человек и 56 единиц техники. Кроме того, к очагам возгораний задействована авиация. По предварительным данным, возгорания возникли из-за сухих гроз.
Напомним, что в лесах Красноярского края с начала этой недели введен режим ЧС. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.