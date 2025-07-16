Ревность на Ольхоне: директор санатория применил травмат в конфликте

По предварительной информации, причиной конфликта стала ревность — 24-летний сожитель сотрудницы учреждения устроил драку с 46-летним работником.
Ситуацию попытался разрешить директор центра, применив травматический пистолет. После этого агрессор покинул территорию и попытался скрыться. К счастью, никто из отдыхающих не пострадал.
Правоохранители оперативно отреагировали на вызов. Сотрудники ОМОН «Удар» Росгвардии задержали злоумышленника в 15 км от места происшествия — он вместе с друзьями пытался уехать в Иркутск.
Сейчас полиция проводит проверку. Действия всех участников конфликта получат правовую оценку в соответствии с законодательством.