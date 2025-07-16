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Ревность на Ольхоне: директор санатория применил травмат в конфликте

На острове Ольхон вечером 12-го июля произошёл драматичный инцидент в одном из оздоровительных центров. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, причиной конфликта стала ревность — 24-летний сожитель сотрудницы учреждения устроил драку с 46-летним работником.

Ситуацию попытался разрешить директор центра, применив травматический пистолет. После этого агрессор покинул территорию и попытался скрыться. К счастью, никто из отдыхающих не пострадал.

Правоохранители оперативно отреагировали на вызов. Сотрудники ОМОН «Удар» Росгвардии задержали злоумышленника в 15 км от места происшествия — он вместе с друзьями пытался уехать в Иркутск.

Сейчас полиция проводит проверку. Действия всех участников конфликта получат правовую оценку в соответствии с законодательством.