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В Ростове начальника госучреждения заподозрили в халатности

Дело о халатности при исполнении госконтракта завели в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начальника одного из госучреждений заподозрили в халатности при исполнении обязанностей. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— Предварительно, в апреле 2024 года подозреваемый заключил госконтракт на установку видеонаблюдения, но не проверил выполнение работ. Из-за этого бюджет потерял более 1,6 млн рублей, — прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, 254 камеры не передавали видеопоток, но оплата была произведена в полном объеме. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, ведется расследование.

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