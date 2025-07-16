В Ростове начальника госучреждения заподозрили в халатности

В Ростове-на-Дону начальника одного из госучреждений заподозрили в халатности при исполнении обязанностей. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Предварительно, в апреле 2024 года подозреваемый заключил госконтракт на установку видеонаблюдения, но не проверил выполнение работ. Из-за этого бюджет потерял более 1,6 млн рублей, — прокомментировали в ведомстве.
По данным следствия, 254 камеры не передавали видеопоток, но оплата была произведена в полном объеме. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, ведется расследование.
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