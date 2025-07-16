Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16 июля Самара прощается с известным журналистом Рязановым на ул. Дзержинского

В среду, 16 июля, в Самаре простятся с известным журналистом Сергеем Рязановым.

В среду, 16 июля, в Самаре простятся с известным журналистом Сергеем Рязановым.

Новость о его кончине стала известна в понедельник вечером. В последние месяцы Сергей Юрьевич боролся с тяжелой болезнью, о чем сообщили в Союзе журналистов России. Выпускник исторического факультета МГУ им. Ломоносова с 1990 по 2001 год руководил «Самарской газетой». Коллеги уважали его как профессионала, ответственного и надежного человека.

Церемония прощания состоится 16 июля 12:00 до 13:00 по адресу улица Дзержинского, 27.

Редакция «МК в Самаре» выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память.