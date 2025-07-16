16 июля Самара прощается с известным журналистом Рязановым на ул. Дзержинского

Новость о его кончине стала известна в понедельник вечером. В последние месяцы Сергей Юрьевич боролся с тяжелой болезнью, о чем сообщили в Союзе журналистов России. Выпускник исторического факультета МГУ им. Ломоносова с 1990 по 2001 год руководил «Самарской газетой». Коллеги уважали его как профессионала, ответственного и надежного человека.