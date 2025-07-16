16 июля Самара прощается с известным журналистом Рязановым на ул. Дзержинского

В среду, 16 июля, в Самаре простятся с известным журналистом Сергеем Рязановым.
Новость о его кончине стала известна в понедельник вечером. В последние месяцы Сергей Юрьевич боролся с тяжелой болезнью, о чем сообщили в Союзе журналистов России. Выпускник исторического факультета МГУ им. Ломоносова с 1990 по 2001 год руководил «Самарской газетой». Коллеги уважали его как профессионала, ответственного и надежного человека.
Церемония прощания состоится 16 июля 12:00 до 13:00 по адресу улица Дзержинского, 27.
Редакция «МК в Самаре» выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память.