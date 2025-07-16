В Могилеве ураган унес норковую шубу: через неделю её нашли на дереве в трёх километрах

Спустя неделю ей позвонил мужчина, сообщивший, что нашёл шубу и готов вернуть. Как выяснилось, ветер унес вещь почти на три километра — её обнаружили на дереве перед частным домом. Хозяйка дома, увидев дорогую находку, сначала решила, что это какой-то щедрый подарок, но, примерив шубу, поняла, что она не по размеру. В итоге с владелицей связались по объявлению, хозяйка опознала свою вещь по сделанным заранее отметкам и передала обещанное вознаграждение.