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В Могилеве ураган унес норковую шубу: через неделю её нашли на дереве в трёх километрах

В Могилеве во время недавнего урагана произошла история, достойная киносценария. Жительница города вывесила норковую шубу на балкон, чтобы защитить её от моли, но ночью налетела буря — и наутро шуба исчезла, пишет «Звязда».

Источник: Смартпресс

Одежда стоимостью около $1500 буквально улетела. Хозяйка безуспешно искала пропажу во дворе и в окрестностях, после чего развесила объявления. Первая попытка не принесла результата, и только после того, как она предложила вознаграждение в $200, появилась надежда.

Спустя неделю ей позвонил мужчина, сообщивший, что нашёл шубу и готов вернуть. Как выяснилось, ветер унес вещь почти на три километра — её обнаружили на дереве перед частным домом. Хозяйка дома, увидев дорогую находку, сначала решила, что это какой-то щедрый подарок, но, примерив шубу, поняла, что она не по размеру. В итоге с владелицей связались по объявлению, хозяйка опознала свою вещь по сделанным заранее отметкам и передала обещанное вознаграждение.