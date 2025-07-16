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Детали ночной аварии на М-4 в Ростовской области раскрыли в Госавтоинспекции

Стали известны детали серьезной аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стали известны детали ночной аварии, произошедшей в ночь на 16 июля на трассе М-4 «Дон». Информация поступила от управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла около 2:45 ночи в Аксайском районе. 57-летний водитель грузовика с полуприцепом «Крон» не рассчитал скорость и дистанцию до остановившегося на красный свет Hyundai. После удара Hyundai по инерции врезался в грузовик ГАЗ, который затем столкнулся с полуприцепом «Шмитц» в составе автопоезда DAF.

— 37-летний водитель автомобиля ГАЗ скончался в медицинском учреждении от полученных травм", — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД по Ростовской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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