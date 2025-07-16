Детали ночной аварии на М-4 в Ростовской области раскрыли в Госавтоинспекции

В Ростовской области стали известны детали ночной аварии, произошедшей в ночь на 16 июля на трассе М-4 «Дон». Информация поступила от управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла около 2:45 ночи в Аксайском районе. 57-летний водитель грузовика с полуприцепом «Крон» не рассчитал скорость и дистанцию до остановившегося на красный свет Hyundai. После удара Hyundai по инерции врезался в грузовик ГАЗ, который затем столкнулся с полуприцепом «Шмитц» в составе автопоезда DAF.
— 37-летний водитель автомобиля ГАЗ скончался в медицинском учреждении от полученных травм", — сообщили в Госавтоинспекции.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД по Ростовской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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