ОМОН задержал белоруса на границе с Литвой

В момент осмотра дома мужчины были обнаружены один беспилотник, а также аккумуляторные батареи, пульт дистанционного управления. В ГПК уточнили: беспилотный летательный аппарат и комплектующие к нему были изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении белоруса был начат административный процесс по части 1 статьи 24.19 Кодекса об административных нарушениях — нарушение пограничного режима.