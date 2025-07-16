Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОМОН задержал белоруса на границе с Литвой

Госпогранкомитет сказал подробности о задержании белоруса на границе с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

ОМОН задержал белоруса на границе с Литвой. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Сообщается, что военнослужащими Лидского пограничного отряда при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома был задержан гражданин Беларуси. Инцидент случился в населенном пункте Радунь Вороновского района, расположенном неподалеку от границы с Литвой.

В момент осмотра дома мужчины были обнаружены один беспилотник, а также аккумуляторные батареи, пульт дистанционного управления. В ГПК уточнили: беспилотный летательный аппарат и комплектующие к нему были изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении белоруса был начат административный процесс по части 1 статьи 24.19 Кодекса об административных нарушениях — нарушение пограничного режима.

Тем временем таможня сказала, сколько пива можно привезти в Беларусь из-за границы.

Кстати, Россельхознадзор развернул на границе 30 килограммов белорусского меда.

Ранее мы писали, что третье транспортное кольцо появится в Минске, а второе все-таки замкнут.