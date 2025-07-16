ОМОН задержал белоруса на границе с Литвой. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Сообщается, что военнослужащими Лидского пограничного отряда при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома был задержан гражданин Беларуси. Инцидент случился в населенном пункте Радунь Вороновского района, расположенном неподалеку от границы с Литвой.
В момент осмотра дома мужчины были обнаружены один беспилотник, а также аккумуляторные батареи, пульт дистанционного управления. В ГПК уточнили: беспилотный летательный аппарат и комплектующие к нему были изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении белоруса был начат административный процесс по части 1 статьи 24.19 Кодекса об административных нарушениях — нарушение пограничного режима.
Тем временем таможня сказала, сколько пива можно привезти в Беларусь из-за границы.
Кстати, Россельхознадзор развернул на границе 30 килограммов белорусского меда.
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